В Екатеринбурге зафиксировали самую низкую температуру за последние два месяца

Дневной максимум 24 августа достиг лишь +16,9 градусов Фото: Иван МАКЕЕВ

В Екатеринбурге 24 августа был зафиксирован температурный минимум за последние два месяца. Последний раз такие похолодания были 22 июня. В этот день воздух прогрелся лишь до +11,8 градуса. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин в Telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

Дневной максимум 24 августа достиг лишь +16,9 градуса. Ночью было зафиксировано +6,9 градуса. Самая низкая температура ночью была в Михайловске. Там шкала термометра достигла нуля. Особых потеплений в ближайшее время в регионе не ожидается.

- Зона осадков охватит уже всю Свердловскую область, дожди от небольших до умеренных (1-6 мм, по северу осадков больше). Преимущественно облачная погода и присутствие холодной воздушной массы практически не оставляют шансов на дневной прогрев в регионе выше +15, исключая разве что крайний юг области, - отметил Пулин.

25 августа днем в регионе температура прогреется до +15 градусов, ночью ожидается +9. Погода будет облачной с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. Порывы ветра могут достигать 11 метров в секунду. С 26 по 30 августа температура воздуха в регионе не поднимется выше +15 градусов.

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