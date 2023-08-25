В Свердловской области 16 уральцев украли топливо на 2,8 миллиона рублей

Группировка действовала, когда вагоны с бензином и соляркой двигались со станции Комбинатская на подъездной путь Шабровский. Фото: предоставлено В. Н. Горелых

В Свердловской области уральцы сливали топливо с железнодорожных вагонов. Тем самым мужчины принесли ущерб в 2,8 миллиона рублей. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.

Для своей преступной схемы свердловчане использовали устройство для вскрытия вагонов, цистерны и шланги. Топливо они сливали в большие канистры.

- Емкости для похищенных нефтепродуктов были установлены в пяти автомобилях марки УАЗ и в кузове грузовика ГАЗ-66. Набеги на объекты РЖД совершались в период с февраля по сентябрь 2022 года, - сообщил начальник пресс-службы регионального Главка МВД Валерий Горелых.

На уральцев возбудили уголовное дело за кражу с проникновением в крупном размере. Фото: предоставлено В. Н. Горелых

Группировка из 16 человек действовала, когда вагоны с бензином и соляркой двигались со станции Комбинатская на подъездной путь Шабровский. Накануне на уральцев возбудили уголовное дело за кражу с проникновением в крупном размере. Теперь им грозит до десяти лет колонии.

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