В Сысерти пройдет фестиваль ткачества и прядения

В мероприятии примут участие 80 мастеров из пяти регионов Урала. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В Сысерти соберутся мастера народного промысла. 26 августа в свердловском городе пройдет фестиваль ткачества и прядения. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области.

В мероприятии примут участие 80 мастеров из пяти регионов Урала. Гости смогут ощутить себя словно в XVIII - XIX веках. Вскоре планируется провести еще более масштабный фестиваль, где соберется еще больше участников из разных регионов страны.

- К нам едут 10 мастеров из Челябинской области, три умельца из Тюменской области, из Свердловской сразу 15 человек заявилось на фестиваль, каждый из которых специализируется в искусстве текстильного ремесла, два мастера из Башкирии, также привезем работы мастеров из Курганской области, – пояснила организатор фестиваля Наталья Гилева.

Гости фестиваля смогут увидеть, как создаются тканевые полотна и прядутся длинные нити. Сами свердловчане попробуют себя в нелегком ремесле. Также на площадке будут проходить лекции и выступать различные музыкальные коллективы. Мероприятие состоится в Центральном парке Сысерти.

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