В Екатеринбурге в День города парень обстрелял из газового пистолета семью

Сотрудники полиции нашли стрелявшего и изъяли у него пистолет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в День города, 19 августа, во время салюта парень обстрелял из газового пистолета семью. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Инцидент произошел у ТЮЗа. По словам очевидцев, парень был в компании друзей, которые задирали прохожих. Затем он достал пистолет и выстрелил. Попал в мужчину и направил дуло на его супругу. Его остановили находившиеся рядом люди. Семья обратилась в полицию.

По данным Ural Mash, у дочки и отца подозрение на химические ожоги.

- Разбирательство по данному инциденту проводит служба участковых отдела полиции №1. Гражданин, причастный к происшествию, установлен, пистолет у него изъят. По результатам проверки будет принято обоснование решение, - рассказали в УМВД по Екатеринбургу.

Также в полиции отметили, что, по уточненной информации, конфликт изначально произошел не с указанной семьей, а с посторонним мужчиной. Семейная пара с ребенком находились рядом.

- Умысла причинить им вред у владельца пистолета не было, - отметили в УМВД по Екатеринбургу. - В результате инцидента серьезных повреждений никто не получил.

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