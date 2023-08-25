Салон использовал фото супермодели (на фото не Ирина Шейк) Фото: Михаил ФРОЛОВ

Фото модели Ирины Шейк обнаружили на сайте массажного салона в Екатеринбурге. Изображение супермодели размещено на главной странице.

- Профессиональные массажистки подарят порцию бодрости и прекрасного настроения, безупречно владея техниками многих видов массажа: классический, эротический, расслабляющий и множество других, указано на сайте салона.

Предположительно, супермодель не в курсе, что ее фото использует массажный салон в Екатеринбурге.

В салоне ситуацию не прокомментировали и положили телефон, когда звонивший представился корреспондентом «КП-Екатеринбург».

«КП-Екатеринбург» запросила комментарий в пресс-службе Управления федеральной антимонопольной службы по Свердловской области.

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