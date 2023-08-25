Салон использовал фото супермодели (на фото не Ирина Шейк)
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Фото модели Ирины Шейк обнаружили на сайте массажного салона в Екатеринбурге. Изображение супермодели размещено на главной странице.
- Профессиональные массажистки подарят порцию бодрости и прекрасного настроения, безупречно владея техниками многих видов массажа: классический, эротический, расслабляющий и множество других, указано на сайте салона.
Предположительно, супермодель не в курсе, что ее фото использует массажный салон в Екатеринбурге.
В салоне ситуацию не прокомментировали и положили телефон, когда звонивший представился корреспондентом «КП-Екатеринбург».
«КП-Екатеринбург» запросила комментарий в пресс-службе Управления федеральной антимонопольной службы по Свердловской области.
К ЧИТАТЕЛЮ
Подписывайтесь на наш Telegram
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники
Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:
Тел.: +7 912 050 91 07
Почта kp.ekb@phkp.ru