Свердловчане за полгода потратили на украшения 3,60 млрд рублей

Оборот ювелирного рынка Свердловской области увеличился на 6% Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Свердловской области за полгода потратили на украшения 3,60 миллиардов рублей. Регион занял пятую строчку по обороту ювелирного рынка в стране и первую строчку по обороту в Уральском федеральном округе. К такому выводу пришли в аналитическом центре SOKOLOV проанализировал продажи ювелирных изделий в Уральском федеральном округе.

- По итогам первого полугодия 2023 года оборот ювелирного рынка Свердловской области увеличился на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, - отметили в пресс-службе компании.

Средний чек на ювелирные украшения по данным аналитиков в нашем регионе составил 5 898 рублей, что на 23% больше, чем за аналогичный период 2022 года. По России средний чек составил 7 100 рублей и варьируется от 1,5 тысяч до 14,4 тысяч рублей.