В Екатеринбурге трамваи встали из-за подравшихся пассажиров

Во время драки в трамвае разбили окно Фото: скриншот с видео

В Екатеринбурге на остановке Бажова вечером 24 августа трамваи встали из-за пассажиров. Мужчины устроили драку прямо в общественном транспорте.

- Два мужика в состоянии опьянения решили устроить «ММА» в трамвае 13 маршрута, - рассказал очевидец группе во «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург». - Один из них втащил своему оппоненту, тот головой разнес окно. Итог: победитель, собрав сумки, вышел на остановке, а проигравший уехал на скорой. Транспорт встал.

На место вызывали полицию. Как сообщили «КП-Екатеринбург» в городском отделении по связям со СМИ УМВД России, сотрудники ОВД проверяют информацию о конфликте. Личности участников и детали происшествия устанавливаются.

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