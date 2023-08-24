Бастрыкин следит за ходом дела об удержании женщины с ребенком из Нижнего Тагила

Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования дела о незаконном удержании женщины с ребёнком в Нижнем Тагиле Фото: Алексей БУЛАТОВ

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования дела о незаконном удержании женщины с ребёнком в Нижнем Тагиле. Жителя Нижнего Тагила Виталия Чавбана задержали после того, как он неделю держал в заложниках жену Алену с маленьким сыном. Как стало известно «КП-Екатеринбург», вечером 22 августа женщина смогла тайно отправить сообщение своей подруге Дарье с просьбой о помощи.

- Следственными органами СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы, совершённое с применением предметов, используемых в качестве оружия; в отношении заведомо несовершеннолетнего), - сообщают в официальных социальных сетях Следственного комитета.

В полиции отметили, что Виталий состоял на учете у психиатра. А пистолет оказался пневматическим. Он уже был судим за грабеж и нападение на представителя власти.

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