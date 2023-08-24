СК заинтересовался подпольным цехом с мясом в Екатеринбурге

Следственный комитет Свердловской области заинтересовался подпольным цехом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следственный комитет Свердловской области заинтересовался подпольным цехом, который фасовал и реализовывал просроченное мясо. Ранее стало известно, что в Кировском районе общественники вместе с полицией обнаружили подпольный цех. Предприниматели покупали курицу дешевле, с истёкшим сроком годности, а потом переклеивали на ней этикетки и поставляли в шаурмячные города.

- Следственным комитетом в ходе проверки выясняется, в какие именно торговые точки поступала просроченная продукция, также принимаются меры к установлению и опросу всех участников этой деятельности, - сообщил исполняющий обязанности руководителя Следственного комитета по Свердловской области Анатолий Дмитриевич Надбитов.

Цех проверят на наличие признаков ст.238 УК РФ (производство, хранение и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

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