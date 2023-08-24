Трамвай на Тагилстрой в Нижнем Тагиле запустят к середине сентября

Трамвайную линию на Тагилстрой в Нижнем Тагиле планируют открыть к середине сентября Фото: Алексей БУЛАТОВ

Трамвайную линию на Тагилстрой в Нижнем Тагиле планируют открыть к середине сентября. Только недавно возобновили строительство трамвайной линии по улице Циолковского, а уже через несколько дней начальник управления горхозяйством мэрии Нижнего Тагила Андрей Лебедев сказал, что трамвай запустят уже 15 сентября.

- Дата реальная, даже с запасом. Думаю, что 15 сентября трамвай должен поехать. Все для этого есть: и финансирование, и закуплено оборудование, - рассказал в эфире «Тагил-ТВ» Андрей Лебедев.

Специалисты начали устанавливать температурные компенсаторы на трамвайные пути. Кроме установки компенсаторов подрядчикам предстоит в сжатые сроки поставить возле путепровода три опоры освещения, навесить вдоль трамвайных путей контактную сеть, только после этого можно будет на этом участке начать подготовительные работы для запуска трамваев на Тагилстрой.

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