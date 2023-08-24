В Свердловской области стартовал конкурс на лучшую дачу

В Свердловской области стартовал конкурс на самую лучшую дачу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области стартовал конкурс на самую лучшую дачу. 80 претендентов подали заявки на участие. Садоводы будут бороться за 12 номинаций, из которых три главные: «Лучшее садоводческое товарищество Екатеринбурга», «Лучшее садоводческое товарищество Свердловской области», «Лучшее соблюдение правил пожарной безопасности».

- Дополнительные дисциплины будут посвящены архитектуре строений, детским площадкам, зонам отдыха, расположенным на территориях участков, а также агрономическим навыкам претендентов (в номинациях за создание цветников и выращивание редких растений), - сообщают на сайте Администрации Екатеринбурга.

В жюри войдут эксперты по ландшафтному дизайну, благоустройству, дачники со стажем, члены правления Союза садоводов Екатеринбурга и Свердловской области. Победителей наградят 2 сентября на Празднике урожая в ТЦ «Мега».

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