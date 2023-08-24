Из-за единого тарифа в электричках Екатеринбурга пассажиров стало больше на 21%

Из-за введения тарифа самыми востребованными стали остановки в черте Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

За полгода действия единого городского тарифа в Екатеринбурге на «наземном метро» проехали больше миллиона пассажиров. Это превышает показатели прошлого года за такой же период на 21%.

- Возможность совершить в границах муниципалитета поездку любой дальности за фиксированную стоимость в 35 рублей, экономия времени в пути и удобное расписание привлекли на железнодорожный транспорт новых пассажиров, - сообщают в СвЖД.

Из-за введения тарифа самыми востребованными стали остановки в черте Екатеринбурга. Электрички по единой цене ездят в районе 35 остановок: Екатеринбург-Пассажирский, ВИЗ, Электродепо, Екатеринбург-Сортировочный, Огородная, Шувакиш, Палкино, Северка, Палкино (Дружинино), Перегон, 1639 км, Первомайская, Шарташ, Лесотехническая, Ботаническая, Уктус, Вторчермет, Керамик, 21 км (Полевской), Сысерть, Шабровская, Приисковый, Путевка, Чапаевская, Чапаевская II, Лечебный, Компрессорный Завод, Кольцово, Аэропорт Кольцово, Большая Поляна, Исток, Хуторята, Глубокое, Аппаратная, Березит.

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