В Екатеринбурге накрыли подпольный цех, делавший мясо для шаурмы

Предприниматели покупали курицу дешевле, с истёкшим сроком годности. Фото: Дмитрий Чукреев

В Кировском районе Екатеринбурга общественники вместе с полицией обнаружили подпольный цех. Предприниматели покупали курицу дешевле, с истёкшим сроком годности, а потом переклеивали на ней этикетки и поставляли в шаурмечные города. Однако, пока неизвестно в какие точки развозили тухлое мясо.

- Там жуткая вонь, я предполагал что-то подобное. Люди тут и живут, и кушают, и работают - вот такая гостиница, - сообщил «КП-Екатеринбург» общественник Дмитрий Чукреев.

«Люди тут и живут, и кушают, и работают - вот такая гостиница». Фото: Дмитрий Чукреев

Изначально информация поступила от жителей СНТ «Луч» у Ново-Свердловской ТЭЦ. Они жаловались на то, что в мусорные контейнеры в больших объёмах кто-то вывозил «тухлые корсеты курицы». Вследствие такой утилизации, в садах появился невыносимый запах, крысы и бездомные собаки.

После обнаружения, просроченную курицу из предприятия не изъяли, а оставили там на хранение. В настоящее время данное предприятие проверяют.

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