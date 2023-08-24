В Нижнем Тагиле мужчина на Газели украл больше 60 баранов и коз Фото: Алексей БУЛАТОВ

Цыган на Газели украл 63 особи баранов и коз из частного хозяйства Нижнего Тагила. На 52-летнего мужчину завели уголовное дело о краже домашнего скота, этим поделился заместитель прокурора Тагилстроевского района Артём Пирогов с ИА «Все новости».

- В конце июня этого года цыган, подрабатывающий грузоперевозками, на своей Газели, проезжал по окраине посёлка Ольховка. Вдали от жилых домов увидел загон с мелким рогатым скотом и решился на кражу, - сообщило информационное агентство.

Через неделю после своей находки мужчина вернулся и загрузил скот в свой фургон. В общей сложности в кузов влезло 63 животного. Хозяин частного хозяйства оценил свои потери в 200 тысяч рублей. После успешной кражи цыган скрылся в посёлке под Екатеринбургом, где успел разделать часть добычи, а остальную хотел продать.

На тагильчанина завели уголовное дело: вину он признал и ущерб выплатил. В ближайшее время суд Тагилстроевского района Нижнего Тагила будет рассматривать его дело.

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