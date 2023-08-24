В Екатеринбурге на месяц закроют перекресток Карасьевской-Медногорской

Причиной перекрытия стало строительство улицы Карасьевской Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на месяц закроют перекресток улиц Карасьевской и Медногорской. Ограничения будут действовать с 4 сентября по 4 октября. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Причиной перекрытия стало строительство улицы Карасьевской. Водители смогут объехать участок по улицам Майской и далее по Терновому переулку.

- Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения, - рассказали в мэрии.

Напомним, что ранее стало известно о том, что в Екатеринбурге три трамвая сменят маршруты. Причиной тому стало строительство трамвайной линии в Солнечный.

Движение будет перекрыто от остановки «Ферганская» до конечной станции «Керамическая» в обоих направлениях. Ограничения будут действовать с 10 утра 25 августа до 5 утра 28 августа.

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