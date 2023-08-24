Уралец смог вернуть деньги за купленную втридорога вибронакидку

Через суд камышловцу выплатили неустойку и компенсацию морального вреда Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловчанин купил в кредит вибронакидку за 169 тысяч рублей. Однако позже одумался и захотел вернуть ее. В этом мужчине помог Роспотребнадзор по Свердловской области. Об этом сообщается в пресс-службе ведомства.

Накануне в Камышлов приехала ярмарка, посвященная здоровью. Там рекламировались вибромассажные накидки на сиденья авто. Под напором продавца свердловчанин сдался и оформил кредит на дорогостоящий аксессуар для машины.

- Опомнившись, мужчина написал претензию в адрес продавца с просьбой расторгнуть договор купли-продажи товара. Однако ответа на претензию не получил, - пояснили в ведомстве.

После обращения мужчины специалисты подали иск в суд. К счастью, в ходе заседания сторонам удалось достичь мирового соглашения. Так договор купли-продажи был расторгнут. А вместе с тем камышловцу выплатили неустойку и компенсацию морального вреда. Вместе со стоимостью накидки сумма превысила 180 тысяч рублей.

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