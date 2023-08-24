Изменение маршрутов коснулось трамваев №9, 14 и 17 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге три трамвая сменят маршрут. Причиной тому стало строительство трамвайной линии в Солнечный. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Движение будет перекрыто от остановки «Ферганская» до конечной станции «Керамическая» в обоих направлениях. Ограничения будут действовать с 10 утра 25 августа до 5 утра 28 августа.

- Для того чтобы минимизировать неудобства для горожан, строители выполнят необходимые работы преимущественно в выходные дни, - отметили в мэрии Екатеринбурга.

Изменение маршрутов коснулось трамваев №9, 14 и 17. Теперь они будут следовать следующим образом:

№ 9: станция метро Ботаническая – улица Фучика – улица 8 Марта – улица Титова – Вторчермет;

№ 14: Фрезеровщиков – улица Старых большевиков – улица Фронтовых бригад – проспект Космонавтов – улица Луначарского – улица Куйбышева – улица 8 Марта – улица Титова – Вторчермет;

№ 17: станция метро Ботаническая – улица Фучика – улица 8 Марта – улица Радищева – улица Московская – Верх-Исетский бульвар – улица Халтурина – Фармацевтический колледж (Кушвинская).

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