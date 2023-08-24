Более 1 млн пассажиров перевезли электрички в формате «наземного метро» по единому городскому тарифу в Екатеринбурге

Фото: пресс-служба СвЖД

Свердловская магистраль подвела итоги работы по единому городскому тарифу (ЕГТ) в формате «наземного метро» в электричках в черте Екатеринбурга за полгода. С даты начала действия тарифа (24 февраля 2023 г.) пригородными поездами воспользовалось более 1 млн пассажиров. Это превышает показатели аналогичного периода прошлого года в Екатеринбургской агломерации на 21%.

Благодаря введению ЕГТ электрички более глубоко интегрировались в систему общественного транспорта столицы Урала. Возможность совершить в границах муниципалитета поездку любой дальности за фиксированную стоимость в 35 рублей, экономия времени в пути и удобное расписание привлекли на железнодорожный транспорт новых пассажиров. Электропоезда позволяют в любую погоду точно по времени попасть из отдаленных районов Екатеринбурга в центральные, минуя транспортные заторы.

За время действия ЕГТ более востребованными стали все станции и остановочные пункты в черте Екатеринбурга: о.п. Вторчермет (количество пассажиров увеличилось на 45%), о.п. Чапаевская (+41%), Лесотехническая (+40%), Аэропорт Кольцово (+38%), Керамик (+38%). На 15-35% стали востребованнее станции Шарташ, Кольцово, Компрессорный завод, Первомайская, ВИЗ, Чапаевская и Уктус.

Фото: пресс-служба СвЖД

Чаще всего пассажиры совершали поездки на расстояние от 6 до 15 км – таковых более половины. Самым популярным маршрутом стал Компрессорный завод – Первомайская: время в пути на электричке составляет 15-23 минуты (в зависимости от поезда), в общественном транспорте – более часа. Поездка по маршруту Ботаническая – Первомайская на электропоезде занимает 14 минут (40 минут на общественном транспорте), Керамик – Первомайская 22 минуты (1 час 10 минут на общественном транспорте), Кольцово – Первомайская 19 минут (1 час на общественном транспорте).

«Наземное метро» – это 142 пригородных поезда, курсирующих в семи радиальных направлениях (в том числе 31 рейс электропоезда «Ласточка»), участки которых попадают в периметр между станциями и остановочными пунктами Шувакиш, Березит, Глубокое, Аэропорт Кольцово, разъезд Приисковый, 1639 км, Северка.

Уточнить расписание и приобрести билет можно в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», пригородных кассах и терминалах самообслуживания АО «Свердловская пригородная компания» (перевозчик). Действуют все виды льгот, предусмотренных в пригородном железнодорожном сообщении, в том числе сезонная скидка 50% для школьников и студентов, пенсионеров. Дети до 7 лет едут бесплатно.

*****

В зону действия ЕГТ попадают 35 станций и остановочных пунктов СвЖД: Екатеринбург-Пассажирский, ВИЗ, Электродепо, Екатеринбург-Сортировочный, Огородная, Шувакиш, Палкино, Северка, Палкино (Дружинино), Перегон, 1639 км, Первомайская, Шарташ, Лесотехническая, Ботаническая, Уктус, Вторчермет, Керамик, 21 км (Полевской), Сысерть, Шабровская, Приисковый, Путевка, Чапаевская, Чапаевская II, Лечебный, Компрессорный Завод, Кольцово, Аэропорт Кольцово, Большая Поляна (ранее 1826 км), Исток, Хуторята, Глубокое, Аппаратная, Березит.