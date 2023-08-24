Всего в конкурсе примут участие 14 свердловчан Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге выберут лучшего банщика. Чемпионат по банному мастерству пройдет с 2 по 3 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Всего в конкурсе примут участие 14 свердловчан, желающие продемонстрировать свой талант. Их мастерство оценят жюри из спа-индустрии. Они будут судить по трем критериям: подготовке, времени и температурному режиму.

- Победитель будет определен по сумме набранных баллов. Лидер зачета получит приз в размере 50 тысяч рублей, - рассказали в мэрии Екатеринбурга.

В чемпионате примут участие банщики и парильщики. На мероприятии участники смогут обменяться профессиональным опытом. Соревнования пройдут в банном комплексе на улице Норильская. Организаторы уже объявили прием заявок на участие.

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