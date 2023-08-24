В Екатеринбурге нашли подрядчика для реставрации «Усадьбы Антипина»

Работы в здании будут проводить до 25 декабря 2023 года. Фото: «Яндекс.Карты»

В Екатеринбурге нашли подрядчика, который отреставрирует «Усадьбу Антипина». Здание расположено на улице Октябрьской революции, 52. Информация о контракте размещена на сайте Госзакупок.

Начальная стоимость тендера составляла 39,9 миллиона рублей, однако аукцион выиграла компания, снизив цену на 200 тысяч рублей. Пока неизвестен подрядчик данного проекта. Отмечается, что всего заявки на участие в конкурсе направляли две компании.

Планируется провести полный ремонт флигеля и главного дома. В здании заменят утеплитель, кровлю, электропроводку и перегородки. На фасаде избавятся от трещин. Работы в Усадьбе будут проводить до 25 декабря 2023 года.

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