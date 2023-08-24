В Екатеринбурге отметят День народов Среднего Урала

В этом году праздник будет посвящен 300-летнему юбилею Екатеринбурга. Фото: администрация Екатеринбурга

В Екатеринбурге пройдет День народов Среднего Урала. Праздник отметят 27 августа. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

День народов Среднего Урала пройдет на площадке парка семейного отдыха «Таганская Слобода». В этом году праздник будет посвящен 300-летнему юбилею Екатеринбурга.

- Участники события – национальные организации Свердловской области – продемонстрируют гостям свой быт, культуру и традиции, - отметили в мэрии.

Помимо этого, свердловчане смогут попробовать блюда национальной кухни и поучаствовать в традиционных народных играх. Для гостей праздника будут работать мастерские и сувенирные лавки. Коллективы народных организаций дадут концерт. Открытие торжества пройдет в 12:00.

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