Похоронят Максима Некрасова 25 августа на Ивановском кладбище Фото: мэрия Каменска-Уральского
На спецоперации погиб 49-летний житель Каменска-Уральского. Максиму Некрасову было 49 лет, сообщает администрация города.
- Администрация Каменска-Уральского выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким храброго воина, - рассказали в мэрии.
С 30 мая 2023 года он сражался на территории Донецкой Народной республики. Погиб в боях под Соледаром, получив многочисленные ранения, несовместимы с жизнью.
Похоронят Максима Некрасова 25 августа на Ивановском кладбище.
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