Школьнику грозит до 10 лет лишения свободы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловский областной суд отказался смягчать меру пресечения 15-летнему подростку, которого обвиняют в убийстве 17-летней студентки колледжа Ползунова. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в пресс-службе суда.

Вечером 6 августа пара отправилась в гости к однокласснику Леонида (имена изменены – прим.ред) на улице Надеждинской. Около 22:00 друг парня отправил матери сообщение: «Карину убивают». Родители школьника сразу же выехали к дому и вызвали наряд полиции. По основной версии, причиной расправы стала ревность.

- В ту ночь она сбежала к своему парню. Она нам сказала, что они идут не только водку пить. Думаю, детская привязанность на фоне ограничений матери не отпускала ее от него. И вот к чему это привело, - рассказывала «КП-Екатеринбург» подруга девушки.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 105 УК «Убийство». Подростку грозит до 10 лет лишения свободы.

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