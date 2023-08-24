Больше 15 тысяч мальков сазана запустили в Нижнетагильский пруд

Рыбу выращивали в течение трех месяцев. Фото: ЕВРАЗ

В Нижнетагильский пруд запустили больше 15 тысяч мальков сазана. В акции 24 августа приняли участие все желающие тагильчане. Об этом сообщили в пресс-службе ЕВРАЗ НТМК, которая организовала мероприятие.

- Экологическая акция направлена на воспроизводство биологических ресурсов в водных объектах Нижнего Тагила, - отметили на предприятии.

Рыбу выращивали в течение трех месяцев. Сейчас весь мальков достигает 20 граммов. На данный момент этого достаточно, чтобы мальки смогли адаптироваться в большом водоеме.

Зарыбление поможет очистить воду и расширить биологическое развитие. Мальки будут питаться камышами, рогозом и так будут делать чище водоем от разросшихся водорослей.

- ЕВРАЗ ежегодно направляет более десяти миллионов рублей на искусственное воспроизводство биологических ресурсов в водных объектах Нижнего Тагила, – отметил директор по экологии дивизиона «Урал» Сергей Сергеев.

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