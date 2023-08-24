На Урале родители парня заплатили за жизнь его погибшей подруги миллион рублей

Требования истцов к подростку были оставлены без удовлетворения Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Каменске-Уральском на водоеме в июне 2020 года погибла 16-летняя девочка. Ее 13-летний друг взял ее на руки и понес на глубину, где в какой-то момент они провалились в подводную яму и начали тонуть. Плавать они оба не умели. Парня спасли очевидцы, а девушку не смогли.

Семья погибшей девушки не могли смириться с ее гибелью и подали коллективный иск в Красногорский районный суд к родителям мальчика и к нему самому о взыскании компенсации морального вреда.

- Родители просили взыскать в их пользу по 1 млн. рублей, такую же сумму в пользу несовершеннолетнего брата погибшей, в пользу дяди, тети и бабушки - по 500 тысяч рублей каждому. Решением Красногорского районного суда исковые требования были полностью удовлетворены, - рассказали в областном суде.

Требования истцов к подростку были оставлены без удовлетворения. Но его отец все равно подал апелляцию и просил об отмене решения. По его мнению, гибель девушки была случайностью, а сын в силу возраста не мог осознавать в полной мере последствия своих действий. Кроме того, семья мальчика также тяжело переживала эту трагедию.

Суд апелляционной инстанции посчитал, что родители мальчика несут за него ответственность, но и родители девочки должны были смотреть за ней. Не остался без внимания также факт моральных переживаний родителей мальчика и их финансовое положение.

Судебная коллегия сочла, что в таком случае, компенсация морального вреда по 300 тысяч рублей в пользу матери и брата, по 200 тысяч рублей в пользу бабушки и отца, а также по 100 тысяч рублей в пользу дяди и тети погибшей девушки будет отвечать требованиям разумности и справедливости. Суммы подлежат взысканию с обоих родителей парня в равных долях.

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