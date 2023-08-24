Ветераны ВИЗ-Стали поздравили Екатеринбург с юбилеем необычным способом

Фото: пресс-служба ВИЗ-Стали

Ветераны ВИЗ-Стали и ВИЗа (компании Группы НЛМК) в рамках областного конкурса «Это вырастил я» провели выставку достижений садоводов. Экспозиция была приурочена к 300-летию Екатеринбурга и впервые прошла в открытом формате на площади Субботников.

Фото: пресс-служба ВИЗ-Стали

Были представлены плодово-ягодные композиции на тему жизни и быта дореволюционного Верх-Исетского завода, правопреемниками которого являются ВИЗ-Сталь и ВИЗ. Заводская проходная с колокольчиком для опоздавших, прокатный стан, градирня, заводская труба, Успенский собор, изба работника с подсобным хозяйством и многие другие экспонаты созданы стараниями садоводов из различных овощей. Неразрывная связь старейшего уральского металлургического предприятия с Екатеринбургом также была отражена в фотографиях на стендах.

Посетителей встречали ветераны-активисты, одетые в стилизованные под начало ХХ века наряды. Они угощали гостей домашней выпечкой и рассказывали им об истории завода, отраженной в творческих работах. Все экспонаты победили на отборочном этапе конкурса «Это вырастил я».