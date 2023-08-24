Появились подробности скандала в ЖК «Малевич» в Екатеринбурге, где орудует банда малолеток

По словам жителей, ребенок сам раздел четырехлетнего мальчика на камеру Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полиции выяснили подробности инцидента в ЖК «Малевич» в Екатеринбурге. Ранее стало известно, что во дворе орудует банда малолеток, один участник из которой год назад раздел четырехлетнего ребенка на камеру. Выяснилось, что мальчик разделся сам.

- По факту нахождения малолетнего в обнаженном виде на детской площадке полицией проводилась проверка. В результате было установлено, что данный мальчик разделся самостоятельно без принуждения со стороны других несовершеннолетних. Это подтверждается изъятой сотрудниками ПДН записью камер наблюдения, на которой видно, что малолетний по какой-то причине справил физиологическую нужду прямо на площадке и продолжил снимать одежду. Это привлекло остальных детей, которые стали подшучивать над ним, - заявили «КП-Екатеринбург» в пресс-группе ГУ МВД по городу.

Ранее жители «Малевича» рассказывали, что раздеть ребенка решили местные хулиганы возрастом от девяти до десяти лет ради шутки. После разбирательств с родителями, обвиненные в такой злой шутке дети, стали мешать жизни местным детям и их родителям. В итоге, один из детей получил глубокий порез ножом.

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