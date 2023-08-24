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НовостиПроисшествия24 августа 2023 10:01

Появились подробности скандала в ЖК «Малевич» в Екатеринбурге, где орудует банда малолеток

В полиции Екатеринбурга выяснили, что голый ребенок во дворе ЖК разделся сам
Виктория ЖУРАВЛЕВА
Виктория ЖУРАВЛЕВА
По словам жителей, ребенок сам раздел четырехлетнего мальчика на камеру

По словам жителей, ребенок сам раздел четырехлетнего мальчика на камеру

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полиции выяснили подробности инцидента в ЖК «Малевич» в Екатеринбурге. Ранее стало известно, что во дворе орудует банда малолеток, один участник из которой год назад раздел четырехлетнего ребенка на камеру. Выяснилось, что мальчик разделся сам.

- По факту нахождения малолетнего в обнаженном виде на детской площадке полицией проводилась проверка. В результате было установлено, что данный мальчик разделся самостоятельно без принуждения со стороны других несовершеннолетних. Это подтверждается изъятой сотрудниками ПДН записью камер наблюдения, на которой видно, что малолетний по какой-то причине справил физиологическую нужду прямо на площадке и продолжил снимать одежду. Это привлекло остальных детей, которые стали подшучивать над ним, - заявили «КП-Екатеринбург» в пресс-группе ГУ МВД по городу.

Ранее жители «Малевича» рассказывали, что раздеть ребенка решили местные хулиганы возрастом от девяти до десяти лет ради шутки. После разбирательств с родителями, обвиненные в такой злой шутке дети, стали мешать жизни местным детям и их родителям. В итоге, один из детей получил глубокий порез ножом.

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