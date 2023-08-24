Свердловские врачи спасли жизнь малышу с редким врожденным пороком сердца

Прооперировать малыша пришлось дважды. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Свердловские врачи спасли жизнь малышу из соседнего региона. У ребенка нашли редкий врожденный порок сердца. Такой бывает только у 3% малышей. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики региона.

Прооперировать малыша пришлось дважды. Врачам Свердловской областной клинической больницы №1 пришлось применить высокотехнический метод, который используют при лечению пациентов с дыхательной и сердечной недостаточностью.

- При таком врожденном пороке сердца операцию необходимо провести в первые дни жизни. Особенность данного случая заключалась в том, что у пациента также было недоразвитие ветвей легочной артерии, — пояснил заведующий отделением детской кардиохирургии СОКБ №1 Константин Казанцев.

Первое хирургическое вмешательство прошло в ноябре 2022 года. После него он еще 55 дней провел в больнице. Состояние мальчика нормализовалось. Его отправили домой. Спустя полгода было решено провести вторую операцию. После нее у ребенка была отдышка. Однако теперь он чувствует себя лучше.

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