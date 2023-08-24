Зарплаты повысят 1,2 тысячи сотрудникам Уральской авиабазы и порядка тысячи сотрудникам 30 лесничеств Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области повысят зарплаты борцам с лесными пожарами. Повышение по поручению губернатора Евгения Куйвашева планируется с 1 октября. Зарплаты повысят 1,2 тысячи сотрудникам Уральской авиабазы и порядка тысячи сотрудникам 30 лесничеств.

- Выделены дополнительные средства на повышение размера индексации до 10,9%, - рассказал Министр природных ресурсов и экологии Денис Мамонтов.

Всего Уральской авиабазе правительство выделит 26,5 миллиона рублей из областного бюджета. Эти деньги будут направлены также на охрану лесов от пожаров.

Кстати, колоссальную помощь пожарным с первых дней разгула стихии оказывали добровольцы. Корреспондент «КП-Екатеринбург» Виктория Журавлева решила тоже не оставаться в стороне и на своем опыте испытать, каково это - быть волонтером.

Напомним, ранее Владимир Путин дал поручения свердловскому губернатору после лесных пожаров. Президент поставил строгие сроки выполнения поставленных задач.

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