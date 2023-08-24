Полиция города решила отблагодарить пенсионерку за бдительность и помощь соседке. Фото: МУ МВД России «Нижнетагильское»
В Нижнем Тагиле пенсионерка спасла подругу от телефонных мошенников. Пожилая женщина смогла убедить знакомую, что ее пытаются обмануть аферисты. Об этом сообщили в МУ МВД России «Нижнетагильское».
Инцидент произошел накануне. Соседка по саду пришла к тагильчанке и предупредила, что отправляется в банк. Оказалось, что она выполняла рекомендации «банка». Аферисты смогли убедить пенсионерку, что с ее счета хотят снять деньги. А во избежание этого нужно оформить кредит и отправить деньги на «безопасный счет». Там женщина и намеривалась сделать.
- Бдительная пенсионерка была очень настойчива, сообщила, что знакомая никуда не поедет, так как в отношении нее совершается мошенничество. Молодой таксист и сам был шокирован случившимся и посоветовал вызвать полицию, - пояснили в МВД.
Полиция города решила отблагодарить пенсионерку за бдительность и помощь соседке. Силовики приехали к женщине: вручили цветы и ценный подарок.
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