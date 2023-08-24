В Екатеринбурге суд отправил автохама Новоселова в колонию

Суд назначил Игорю Новоселову наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кировский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу по обвинению 31-летнему Игорю Новоселову, прославившегося своими выходками на дорогах.

- Он признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 126 УК РФ (похищение человека), - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Игорь Новоселов дважды похитил подростка, которого принял за закладчика в июле 2021 года. При этом он угрожал ему и возил по городу в багажнике, пытаясь добиться признания в преступлении в сфере незаконного оборота наркотиков.

Напомним, что после этого Игорь Новоселов залег на дно и попался полицейским случайно в 2023 году, когда пошел за пивом.

Суд назначил Игорю Новоселову наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.

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