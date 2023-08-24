Спасатели проводят соревнования в Каменске-Уральском

Соревнования проходят в Каменске-Уральском второй день. Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

В Каменске-Уральском с 23 августа проходит 67-й профессиональный региональный чемпионат по пожарно-спасательному спорту. Об этом пишет портал KU66.RU.

В спортивных состязаниях принимают участие 160 в составе 21 команды. Професиональные соревнования проходят на стадионе «Энергетик».

В первый день соревнований участники состязались в боевом развертывании, здесь победу одержала команда специального управления №5. В четверг команды соревнуются в умении подниматься в окно учебной башни по штурмовой лестнице.

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