В Екатеринбурге откроют производство медицинской мебели

Завод появится в особой экономической зоне Фото: Алексей БУЛАТОВ

В филиале особой экономической зоны «Титановая долина», расположенном на Уктусе в Екатеринбурге, приступили к строительству второй очереди предприятия, на котором будут производить современную медицинскую мебель. Строительство завершится в 2024 году. Площадь застройки составит 8,3 тысячи квадратных метров. Об этом пишет издание «ФедералПресс».

Предприятиям реального сектора экономики в Свердловской области, куда вошел строящийся завод, с подачи главы региона Евгения Куйвашева оказывается системная поддержка. На территории особой экономической зоны производства получают налоговые преференции, а также сформированную инфраструктуру.

В новый завод по производству медицинской техники вложат почти 500 миллионов рублей, штат предприятия составит 165 человек. Сейчас строители подсоединяют к инженерным сетям первый цех предприятия. Его запустят до конца 2023 года.