На обновление системы водоснабжения в Буланаше потратят 200 миллионов

Ремонт системы позволит обеспечить водоснабжением 12 тысяч свердловчан
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В свердловском поселке Буланаш обновят систему водоснабжения. На эти цели потратят 200 миллионов рублей. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики региона.
Решение о реконструкции было принято 24 августа во время заседании кабмина. Деньги планируют направить уже в 2023 году. До этого предполагалось, что работы начнут не раньше 2024 года.
- В Буланаше развернется крупномасштабная стройка, будет построена новая современная станция водоочистки, пробурены новые скважины, решена проблема резервного электропитания. Общая стоимость проекта – свыше 980 миллионов рублей, – пояснил министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.
Коммунальные сети в поселке были построены еще в 70-х годах. Их износ на данный момент составляет больше 70%. Ремонт системы позволит обеспечить водоснабжением 12 тысяч свердловчан.
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