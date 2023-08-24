Уралец убил друга во время спора о приготовлении курицы

Подозреваемого задержали, когда он вернулся на место преступления Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следственным отделом по городу Заречный СУ СКР области завершено расследование уголовного дела об убийстве мужчины во время кулинарного спора.

Все произошло вечером 21 февраля 2023 года на кухне квартиры дома по улице Клары Цеткин, где соседи и пили алкоголь. В какой-то момент двое товарищей поспорили о том, кто из них лучше готовит курицу. Один из друзей толкнул второго, а тот в ответ ударил его ножом в шею. От ножевого ранения мужчина погиб.

Осознав, что произошло, мужчина, схватившийся за нож, выгнал соседей и поджег квартиру. Когда его задержали, он не стал отрицать свою вину.

- Подозреваемый решил вернуться на место преступления, так как ему было интересно посмотреть, чем в итоге закончились его «похождения», сгорела квартира или нет, - рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. - Отпираться фигурант не стал, написал явку с повинной.

Сотрудниками СК проведены необходимые экспертизы в том числе, судебная психиатрическая экспертиза, которая показала, что подозреваемый вменяем и отдавал себе отчет в совершаемых действиях.

Следствию СКР удалось собрать достаточную доказательственную базу. Подозреваемый находится под стражей. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Белоярский районный суд.

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