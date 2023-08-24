Губернатор Ямала раздал награды жителям Муравленко

Дмитрий Артюхов приехал в Муравленко и наградил пятерых горожан
Фото: Артем КИЛЬКИН
Пять жителей города Муравленко получили почетные грамоты от губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова. Об этом сообщает портал «Ямал 1».
Награды из рук главы региона получили Николай Топораш, со стажем работы в округе более 30 лет, теперь он стал Заслуженным работником транспорта РФ. Также грамота вручена преподавателю с 40-летним стажем Маргарита Атаманова, которая стала Заслуженным работником образования ЯНАО.
Получила грамоту жительница Муравленко Ольга Недотекина, которая работает в нефтяной сфере больше 20 лет. Также награды получили врач анестезиолог-реаниматолог Александр Зорин и слесарь по ремонту и обслуживания энергетического оборудования Дмитрий Ковалик.
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