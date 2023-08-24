ТЦ «Дирижабль» поменял владельца

Хозяин «Атлас Девелопмент» объяснил, зачем был выкуплен «Дирижабль» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге старейший торговый центр «Дирижабль» сменил владельца. «Атлас Девелопмент» выкупила компанию «Олипс», владеющую ТЦ. Об этом сообщил владелец компании Владимир Городенкер, передает «Ъ-Урал».

Хозяин «Атлас Девелопмент» объяснил, зачем был выкуплен «Дирижабль». По словам Городенкера, это нужно для того, чтобы усилить подразделение по управлению коммерческой недвижимостью и сдаче в аренду.

- В планах компании развитие банка коммерческой недвижимости, приобретение и строительство новых объектов, создание качественной современной коммерческой недвижимости, - пояснил Владимир Городенкер.

По мнению бизнесмена, компания «Олипс» имеет хороший опыт управления коммерческой недвижимостью. А также обладает хорошей командой и репутацией. В дальнейшем компания намерена развиваться. Генеральным директором «Олипс» назначили Дмитрия Валова. До этого он занимал пост управляющего ТЦ.

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