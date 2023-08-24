Жители поселка под Екатеринбургом опасаются пожара из-за ЛЭП

Жители поселка Патруши опасаются аварии на ЛЭП Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители поселка Патруши под Екатеринбургом обеспокоены состоянием линии электропередач мощностью в 10кВ, которая может стать причиной пожара на границе поселка и города Арамиль. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Жители поселка рассказывают, что уже становились очевидцами аварий на ЛЭП по причине неисправного оборудования. Рядом растут деревья, и, когда оборудование начинает искрить, то могут загореться ветви насаждений.

- Заземление опор воздушной линии – ВЛ 10 кВ отсутствует полностью, провода таким образом могут отгореть и упасть на землю, что приведет к поражению током и пожару, - указано в заключении специалистов-энергетиков.

Жители Патрушей несколько раз обращались в государственные органы, но пока никаких действий с их стороны не принято. Пока даже не понятно, кому принадлежит опасный объект, потому что администрация Сысерсткого района не выделяла землю под строительство ЛЭП. Объект снабжает одного потребителя, который не заключал договор на электроснабжение.