Татьяна Мерзлякова проверит спецприемник, на который пожаловался африканец

Фото: предоставил Сергей Шунеев

Омбудсмен Татьяна Мерзлякова проверит центр временного содержания иностранных граждан в Асбесте. Ранее, на условия спецприемника пожаловался сенегалец Диань Бай Маду. Африканец оказался в нем из-за просроченной визы и был в ужасе от антисанитарии в камере.

Уполномоченный по правам человека взяла на контроль жалобу Дианя Бай Моду. Ранее, молодого человека содержали в спецприемнике на Горнистов, где условия по его мнению, были значительно лучше.

- Об этой проблеме мы уведомлены. Мы поместим гражданина обратно в центр временного содержания по адресу Горнистов, 15. Проверим условия содержания иностранных граждан в Асбесте. О разрешении вопросов с депортацией пока говорить рано, - сообщила «КП-Екатеринбург» омбудсмен Татьяна Мерзлякова.

Ранее африканец Диань Бай Маду рассказывал общественникам о том, что беспокоится за состояние своего здоровья после нахождения в спецприемнике Асбеста.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru