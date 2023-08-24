Суд признал недействительным постановление РЭК, которое определяло стоимость вывоза мусора Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области пересмотрят тарифы на вывоз мусора. Все дело в том, что суд признал недействительным постановление РЭК № 239-ПК от 16 декабря 2021 года, которое определяло стоимость вывоза мусора.

- Свердловский областной суд отменил в части: базового уровня операционных расходов в размере 3 629 501,35 тыс. руб. (с момента вступления в законную силу решения суда) и Единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на 2022 год (с момента начала применения названного тарифа – то есть с 01 января 2022 года), - рассказали в Областном суде. - А суд апелляционной инстанции, Второй апелляционный суд общей юрисдикции уже в полном объеме признал недействующим постановление РЭК.

Истцом выступало ЕМУП «Специализированная автобаза». Там «КП-Екатеринбург» подтвердили, что региональная энергетическая комиссия рассмотрит изменение тарифа на услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами.

- Окончательное решение об установлении новых долгосрочных тарифов остается за РЭК Свердловской области - регулирующий орган определит, будут ли они изменены, насколько и с какого периода начнут действовать, - рассказали в ЕМУП «Спецавтобаза».

Напомним, в декабре 2022 года мы писали, что Региональная энергетическая комиссия Свердловской области утвердила новые тарифы на вывоз мусора.

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