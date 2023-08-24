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НовостиОбщество24 августа 2023 6:33

В Свердловской области пересмотрят тарифы на вывоз мусора

Окончательное решение остается за РЭК
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Суд признал недействительным постановление РЭК, которое определяло стоимость вывоза мусора

Суд признал недействительным постановление РЭК, которое определяло стоимость вывоза мусора

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области пересмотрят тарифы на вывоз мусора. Все дело в том, что суд признал недействительным постановление РЭК № 239-ПК от 16 декабря 2021 года, которое определяло стоимость вывоза мусора.

- Свердловский областной суд отменил в части: базового уровня операционных расходов в размере 3 629 501,35 тыс. руб. (с момента вступления в законную силу решения суда) и Единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на 2022 год (с момента начала применения названного тарифа – то есть с 01 января 2022 года), - рассказали в Областном суде. - А суд апелляционной инстанции, Второй апелляционный суд общей юрисдикции уже в полном объеме признал недействующим постановление РЭК.

Истцом выступало ЕМУП «Специализированная автобаза». Там «КП-Екатеринбург» подтвердили, что региональная энергетическая комиссия рассмотрит изменение тарифа на услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами.

- Окончательное решение об установлении новых долгосрочных тарифов остается за РЭК Свердловской области - регулирующий орган определит, будут ли они изменены, насколько и с какого периода начнут действовать, - рассказали в ЕМУП «Спецавтобаза».

Напомним, в декабре 2022 года мы писали, что Региональная энергетическая комиссия Свердловской области утвердила новые тарифы на вывоз мусора.

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