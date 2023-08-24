Уральские авиапассажиры незаконно пытались вывезти за границу 32 млн рублей

В 89 раз уральские пассажиры превысили нормы ввоза алкоголя и табака. Фото: Уральское таможенное управление
Уральские авиапассажиры незаконно пытались вывезти из страны больше 32 миллионов рублей. За семь месяцев 2023 года было составлено 1740 административных дел. Об этом сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.
- Чаще всего не соблюдали правила перемещения товаров для личного пользования авиапассажиры Екатеринбурга – 717, порядка 370 правонарушений совершили пассажиры Челябинска, 350 – Сургута и 200 – Тюмени, - рассказали в таможенном управлении.
За недекларацию денег было возбуждено 253 административных дела. Из всей незаконной суммы 25 миллионов пришлись на екатеринбургский аэропорт. Чаще всего свердловчане пытались вывезти рубли, доллары, евро, лиры, дирхамы и франки.
За недекларацию денег было возбуждено 253 административных дела. Фото: Уральское таможенное управление
Помимо этого, в 89 раз уральские пассажиры превысили нормы ввоза алкоголя и табака. За семь месяцев было изъято 163 килограмма табачной смеси «насвай».
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