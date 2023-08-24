В Екатеринбурге мужчина пытался ограбить сотрудников языковой школы

Мужчина, подозреваемый в краже, находится под стражей Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге утром 14 августа мужчина пытался ограбить языковую школу на улице Бебеля. Его остановила одна из сотрудниц, заметив, что он что-то прятал под курткой. Оказалось, что мужчина стащил ее сумку и телефоны ее коллег.

- Возмущенная женщина попыталась отобрать у воришки имущество, завязалась борьба, в процессе которой оба оппонента упали, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

После этого мужчина все бросил и сбежал. Полицейские задержали его через несколько дней. Подозреваемым оказался житель Уралмаша, ранее неоднократно судимый за кражи, грабеж и мошенничество. На него завели уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч.2 ст. 161 УК РФ «Покушение на грабеж». Он находится под стражей.

Полиция проверяет задержанного на причастность к аналогичным преступлениям и ищет пострадавших. Организации или люди, ставшие жертвой грабителя могут обращаться по телефонам 356-42-11 или 102 (02).

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