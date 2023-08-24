На Урале пожарные спасли человека из загоревшейся двухэтажки

В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники и 10 человек личного состава Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Малышевском городском округе рано утром 24 августа произошел пожар в двухэтажном доме на улице Февральской. До прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания эвакуированы 11 человек, в том числе три ребенка. Пожарно - спасательными подразделениями эвакуирован один человек с помощью трехколенной лестницы. Еще один человек спасен звеном газодымозащитной службы с помощью спасательных устройств дыхательных аппаратов по лестничным маршам.

- В 04:46 поступило сообщение о пожаре. На площади два квадратных метра повреждено домашнее имущество в квартире, расположенной на первом этаже. В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, 10 человек личного состава, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

В 04:59 пожарным удалось локализовать огонь. Еще через две минуты открытое горение было ликвидировано. Проливку и разбор сгоревших конструкций спасатели завершили в 05:22. К счастью, во время пожара никто не пострадал.

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