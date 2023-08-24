В Екатеринбурге женщины поссорились в кафе из-за мягкого дивана

Конфликт произошел в пиццерии
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В пиццерии на Бебеля 22 августа женщины едва не подрались из-за мягкого сидения. Об этом пишет E1.RU. По словам одной из посетительниц заведения, в кафе было много свободных мест, но ей захотелось сесть на то, где уже сидела посетительница.
- Сначала она докопалась до персонала, потом до молодоженов, потом и до нас. Облила меня горячим кофе. Нас быстро разняли, - рассказала читательница E1.RU.
Вторая участница конфликта же рассказала изданию, что женщина сидела одна на диване, рассчитанном на шесть мест, поэтому она и подсела к ней, предварительно спросив одна ли она. Но соседке это не понравилось и она якобы начала ее оскорблять и вызвала администратора, который припросил женщину пересесть.
- Я сказала, что раз я сюда села, конечно, я не собираюсь никуда переходить, но если девушка хочет посидеть одна, пожалуйста, пусть садится за столик, где два места. Она сказала: «Ладно, я уйду», выходит, продолжает меня оскорблять и выливает на меня какую-то жидкость в стакане, - рассказывает женщина. - Я пару минут была в шоке, а потом пошла за ней, взяла кофе и вылила на нее, а она меня ударила в лицо кулаком.
Вторая участница конфликта, та, что подсела к девушке, вызвала в заведение полицию. После этого конфликт был разрешен.
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