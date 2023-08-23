В Екатеринбурге появился мурал от барселонского художника. Фото: социальные сети фестиваля уличного искусства «Стенограффия»

Ещё одной работой в рамках фестиваля уличного искусства «Стенограффия» стал мурал в сине-красных оттенках. Арт-объект расположен на улице Токарей, 31А. Барселонский художник Jaume Molera не раскрывает все карты, чтобы каждый смог наделить арт-объект без названия смыслами.

- Рецепт прост: немного фантазии, щепотка эмпатии, капелька опыта — и вот визуальные образы наполняются уникальным содержанием, - уверяют организаторы фестиваля.

Организаторы фестиваля также отмечают, что ради красивых снимков им пришлось зайти в квартиру девушки, которая живёт напротив мурала.

Ради красивых снимков организаторам пришлось зайти в квартиру девушки, которая живёт напротив мурала. Фото: социальные сети фестиваля уличного искусства «Стенограффия»

Недавно мы рассказывали, что в одном из дворов Екатеринбурга появился новый арт-объект под названием «Я подарила бабушке пионы...». Местная художница изобразила цветы на будке, стоящей по адресу ул. Бажова, 161, и посвятила их своей бабушке.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru