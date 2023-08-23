Недалеко от Верхней Пышмы появится новое кладбище за 6,7 миллионов

В районе поселка Зелёный Бор под Верхней Пышмой планируют построить новое кладбище Фото: Алексей БУЛАТОВ

В районе поселка Зелёный Бор под Верхней Пышмой планируют построить новое кладбище. Администрация городского округа планирует выделить на это 6,7 миллионов рублей, информация об этом появилась на сайте Госзакупок.

- Территорию кладбища необходимо разделить на 2 этапа строительства (ориентировочно с равной площадью). В первый этап строительства должны входить: подъездная дорога к кладбищу, здания, сооружения, пункт выдачи инвентаря, общественный туалет, все необходимые инженерные сети, - сказано в описании объекта закупки.

Общая площадь кладбища составляет 364,7 тысяч квадратных метров. Помимо площадки для захоронений, там планируется разместить административное здание площадью 300 квадратных метров. Также на территории кладбища будет парковка, секции для почетных и родовых захоронений, колумбарий и зона спецзахоронений. Застройщик должен закончить объект к 2027 году.

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