В Нижнем Тагиле возобновили строительство трамвайной линии на Тагилстрой

Специалисты начали устанавливать температурные компенсаторы на трамвайные пути. Фото: Владимир Ким, администрация Нижнего Тагила Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле возобновили строительство трамвайной линии по улице Циолковского на Тагилстрой. Заместитель главы администрации Нижнего Тагила по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов обсудил с подрядчиками вопросы, связанные с завершением первого этапа реконструкции путепровода. Специалисты начали устанавливать температурные компенсаторы на трамвайные пути.

- Завершение соответствующих мероприятий на трамвайных путях ускорит работы по укладке финишного слоя асфальтобетонного покрытия на объекте и позволит организовать полноценное движение на транспортном узле между улицами Циолковского и Серова, - сообщил Егор Копысов.

Кроме установки компенсаторов подрядчикам предстоит в сжатые сроки поставить возле путепровода три опоры освещения, навесить вдоль трамвайных путей контактную сеть, после чего можно будет на этом участке начать подготовительные работы для запуска трамваев на Тагилстрой.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru