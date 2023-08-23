В Екатеринбурге завершился капитальный ремонт ФОК «Чкаловский»

На территории установили новое уличное освещение и привели в порядок все ограждения, фасад и крышу здания. Фото: официальный портал Екатеринбург.рф
В Екатеринбурге завершили капитальный ремонт ФОК «Чкаловский». На территории физкультурно-оздоровительного комплекса отремонтировали стадион и трёхэтажное здание с трибунами на 200 мест. Рабочие улучшили комплекс площадью 24 тысячи квадратных метров и футбольное поле - больше 7 тысяч квадратных метров.
- Благодаря капитальному ремонту здесь появились новые душевые, раздевалки, туалеты. А хорошее, современное поле обязательно положительно скажется на результатах юных спортсменов, - сообщает мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.
Также на территории установили новое уличное освещение и привели в порядок все ограждения, фасад и крышу здания. Позже на базе комплекса планируют создать трёхкилометровую лыжероллерную трассу, которая будет работать и летом, и зимой.
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