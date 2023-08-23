Самолёты Red Wings будут летать из Екатеринбурга на Шри-Ланку Фото: Алексей БУЛАТОВ

Самолёты авиакомпании Red Wings будут летать из Екатеринбурга на Шри-ланку. Полётная программа запланирована на четвёртый квартал 2023 года, об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

- В настоящее время идут переговоры с туроператорами. Точная дата и частота полетов находятся в процессе обсуждения, — отметил представитель Red Wings.

В настоящее время на территорию острова самолёты Red Wings летают только из Москвы. Рейс на Шри-Ланку отправляется два раза в неделю.

«КП-Екатеринбург» обратилась в пресс-службу авиакомпании для получения более подробной информации.

Напоминаем, недавно пассажиры авиакомпании Red Wings столкнулись с массовыми задержками рейсов. Последняя задержка рейса из Екатеринбурга в Ереван была ночью 23 августа. Самолёт должен был улететь в 16:40 22 августа, но улетел только 23 августа в 04:35.

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