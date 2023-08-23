ЕМУП «Гортранс» задолжал АО «Екатеринбургэнергосбыт» 118 миллионов

Задолженности ЕМУП «Гортранс» перед АО «Екатеринбургэнергосбыт» растут каждый месяц
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Задолженности ЕМУП «Гортранс» перед АО «Екатеринбургэнергосбыт» растут каждый месяц. К августу 2023 года муниципальное учреждение не выплатило порядка 118 миллионов. В 2021 году долг «Гортранса» составлял 60 миллионов, но компания его погасила. С 2022 года долг предприятия снова начал расти и к концу года был около 40 миллионов. За восемь месяцев 2023 года сумма выросла на 78 миллионов.
- АО «Екатеринбургэнергосбыт», понимая стратегическую важность ЕМУП «Гортранс» для города и его жителей, неоднократно предлагало урегулировать вопрос задолженности и продолжает работать в данном направлении, - сообщают на официальном сайте «Екатеринбургэнергосбыта».
В ответ от «Гортранса» не поступает предложений или попыток к погашению долга. Поэтому поставщик электроэнергии рассматривает, в том числе, меры воздействия, предусмотренные законодательством, к потребителям, которые не выплачивают долги.
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