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НовостиОбщество23 августа 2023 15:31

ЕМУП «Гортранс» задолжал АО «Екатеринбургэнергосбыт» 118 миллионов

Задолженности «Гортранса» несут затяжной характер
Анжелика УФИМЦЕВА
Задолженности ЕМУП «Гортранс» перед АО «Екатеринбургэнергосбыт» растут каждый месяц

Задолженности ЕМУП «Гортранс» перед АО «Екатеринбургэнергосбыт» растут каждый месяц

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Задолженности ЕМУП «Гортранс» перед АО «Екатеринбургэнергосбыт» растут каждый месяц. К августу 2023 года муниципальное учреждение не выплатило порядка 118 миллионов. В 2021 году долг «Гортранса» составлял 60 миллионов, но компания его погасила. С 2022 года долг предприятия снова начал расти и к концу года был около 40 миллионов. За восемь месяцев 2023 года сумма выросла на 78 миллионов.

- АО «Екатеринбургэнергосбыт», понимая стратегическую важность ЕМУП «Гортранс» для города и его жителей, неоднократно предлагало урегулировать вопрос задолженности и продолжает работать в данном направлении, - сообщают на официальном сайте «Екатеринбургэнергосбыта».

В ответ от «Гортранса» не поступает предложений или попыток к погашению долга. Поэтому поставщик электроэнергии рассматривает, в том числе, меры воздействия, предусмотренные законодательством, к потребителям, которые не выплачивают долги.

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